5 yaşındaki kızı taviz edip valize koymaya çalıştı

Darıca'da A.Y. (34) komşusunun 5 yaşındaki kızını evine alarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Küçük kızı boş bir valize koymaya çalıştığı sırada oğlunun geldiği ve çocuğun evine gittiği belirtilirken, hakkında ilk duruşmaya kadar ev hapsi cezası verildi.

OLAYI ANLATTI

İddiaya göre A.Y. apartmandaki alt katında oturan komşusunun kızı A.E.'yi evine alıp, cinsel istismarda bulundu. A.E. ailesine durumu anlattı. Ailenin polise giderek, şikayetçi olması üzerine A.Y. gözaltına alındı. Uzman pedagog, A.E. ile görüştü. A.E. pedagogla olan görüşmesinde, A.Y.'nin boş valiz getirip, kendisini içine soktuğunu, bu sırada zilin çaldığını, kapının açılmasının ardından gelen kişinin A.Y.'nin oğlu olduğunu, korkudan ağladığını, eve gitmek istediğini söylemesine rağmen, A.Y.'nin oğlunu kastederek, O şimdi gider, ben seni sonra evine bırakırım dediğini, ancak kendisinin daha çok ağlaması üzerine evine gönderildiğini ve olayı ailesine anlattığını söyledi. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.