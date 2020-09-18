İzmit’te 'Hareketlilik Haftası' etkinlikleri başladı

İzmit Belediyesi ‘Spor Kenti İzmit’ sloganı ile çıktığı yolculuğuna ara vermeden devam ediyor. Avrupa Hareketlilik Haftası spor etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu programın ilki olan ‘Güne Yoga İle Başlıyoruz’ etkinliği Ekopark’ta gerçekleşti. Şirintepe Mahallesi’nde ikamet eden kadınların yoğun katılımı ile tamamlanan etkinlikte İzmitli kadınlar, haftada iki kez yoga yapmak istediklerini belirtti.

GÜNE SPORLA BAŞLADILAR

Programın ilk ayağındaki ‘Güne Yoga İle Başlıyoruz’ etkinliği İzmitli kadınların pandemi sürecindeki hareketsizliği atmasına yardımcı oldu. Kadınlar ısınma hareketleri sonrası spor eğitmenleri Çağla Tokur ve yoga eğitmeni Ayşegül Ercan eşliğindeki step aeorobik ve yoga yaparak güne sağlıkla başladılar. Etkinliğe yoğun katılım sağlayan İzmitli kadınlar, sosyal mesafe kuralına uyum sağlayarak 1,5 metre aralıklarla sporlarını yaptılar. Yapılan sabah sporunun ardından İzmit Belediyesi ekipleri, kadınlara su ve yeşil elma ikram etti.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Sabah sporuna eşlik eden Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, “Mahallemizde kadınlarımıza yönelik yapılan spor etkinliği için İzmit Belediye Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya, spor müdürlüğü çalışanlarına ve spor hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk kadınlarımız çok mutlu oldu. Tekrarını şimdiden beklemeye başladık. Mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

İZMİTLİLERE BİSİKLET EĞİTİMİ

Avrupa Hareketlik Haftası spor etkinlikleri kapsamında ikinci gün İzmit Belediyesi, Bisiklet Trafik Eğitim Pisti’nde gerçekleştirilen sağlıklı ve güvenli bisiklet kullanımı eğitimi gerçekleştirdi. Yahyakaptan Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen etkinlik ile usta antrenörler Mehmet Bozdemir ve Ece Güneş yönetiminde bisiklet kullanımının incelikleri ve tüyoları anlatıldı. Hemen ardından kask takmanın önemi ve trafik içerisinde bisikletli sürücülerin dikkat etmesi gerekenler anlatıldı.

HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ

19 EYLÜL 2020 CUMARTESİ

SAAT:08.00-11.00

SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ

YAHYA KAPTAN MAHALLESİ YÜRÜYÜŞ YOLU

20 EYLÜL 2020 PAZAR

SAAT:09.00-11.00

HAREKETSİZLİĞE PEDAL ÇEVİRİYORUZ

GÜZERGAH ŞEHİR TURU

BAŞLANGIÇ:BİSİKLET TRAFİK EĞİTİM PİSTİ-YAHYA KAPTAN MAHALLESİ