Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne Abdullah Tırpan Atandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde il içi atamalar gerçekleşti. Buna göre Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne Siber Suçlar Şube Müdürü Abdullah Tırpan atandı. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaklaşık iki aydan bu yana vekaleten Komiser Yardımcısı Osman Toprak bakıyordu. Yapılan atamalar ile bir süre önce Kocaeli’nden başka illere atanan ilçe emniyet müdürlerinden boşalan yerlere, müdürler görevlendirildi. Buna göre yaklaşık iki aydan buyana boş olan Karamürsel İlçe Müdürlüğüne Kocaeli Siber Suçlar Şube Müdürü Abdullah Tırpan atandı. Tırpan yeni görevine geçen hafta başladı.