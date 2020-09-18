Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne Abdullah Tırpan Atandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde il içi atamalar gerçekleşti. Buna göre Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne Siber Suçlar Şube Müdürü Abdullah Tırpan atandı. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaklaşık iki aydan bu yana vekaleten Komiser Yardımcısı Osman Toprak bakıyordu. Yapılan atamalar ile bir süre önce Kocaeli’nden başka illere atanan ilçe emniyet müdürlerinden boşalan yerlere, müdürler görevlendirildi. Buna göre yaklaşık iki aydan buyana boş olan Karamürsel İlçe Müdürlüğüne Kocaeli Siber Suçlar Şube Müdürü Abdullah Tırpan atandı. Tırpan yeni görevine geçen hafta başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Görevinde başarılar diliyorum müdür beye
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.