İki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır” denildi.