MetroPOLL’ün son anketinde çarpıcı sonuçlar!

MetroPOLL Araştırma, Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2020 raporunu açıkladı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar’ın Twitter'dan paylaştığı verilere göre kararsızların oyu dağıtılmadan AKP ve MHP’nin toplam oyu yüzde 38,8 olarak ölçüldü.
Ankete katılanlara, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Buna göre kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şöyle:
AKP yüzde 31,3
CHP yüzde 21,2
HDP yüzde 7,6
İYİ Parti yüzde 7,6
MHP yüzde 7,5
Saadet Partisi 1,4
DEVA Partisi 0,8
Gelecek Partisi yüzde 1,2
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.