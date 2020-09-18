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18 Eyl 2020 - 12:10- Gündem G: 18 Eyl 2020 - 12:13

"Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin mart ayından bu yana mücadele verdiği koronavirüs salgınında yeniden bir şiddetlenme yaşandığını belirtti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, incelemerde bulunmak için gittiği İzmir'de çarpıcı ifadeler kullandı "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz" dedi.

"İZMİR'DE BİR AN ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 42 ARTIŞA ŞAHİT OLDUK"

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde "İzmir'de bir hareketlenme oldu. İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz.

"TÜRKİYE FİLYASYONU EN İYİ HATTA TEK YAPAN ÜLKE"

Müdahalelerle kontrol altına alındığını vaka artışının yüzde 10'lara gerilediğini söylemek istiyorum. Hedefimiz hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün azaltmak. İzmir'de şu anda 445 filyasyon ekibimiz sahada çalışıyor. Türkiye filyasonu ey iyi hatta tek yapan ülke. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş vefatları yükseltti."

18 Eyl 2020 - 12:10 - Gündem

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