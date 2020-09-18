Leyla Atakan Turnuvası ikinci gününde nefes kesti 

İzmit Belediyesi tarafından serbest seçimle seçilen ilk kadın belediye başkanı rahmetli Leyla Atakan adına ithafen düzenlediği kadınlar basketbol turnuvası dün oynanan iki karşılaşmayla devam etti. Turnuvanın ikinci gününde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda ilk olarak İzmit Belediyespor ile Beşiktaş karşılaştı. Ardından ise Fenerbahçe Öznur Kablo ve Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. İzmit Belediyespor’un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmayı TBMM Başkan Vekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Uğur Koştur ile birlikte tribünden takip etti. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan her iki karşılaşmada İzmit Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

İZMİT BELEDİYESPOR GALİBİYETİ SON SANİYELERDE KAÇIRDI

Günün ilk karşılaşması İzmit Belediyespor ile Beşiktaş arasında oynandı. Maça hızlı başlayan İzmit’in perileri ilk periyodu 20-11 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta Beşiktaş oyunda dengeyi sağlarken üst üste bulduğu basketlerle ilk devreyi 34-31 önde tamamlandı. Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla geçerken maçın son periyodunda son 1 dakikaya 3 sayı önde giren İzmit Belediyespor son saniyelerde savunmada yapılan hatalarla birlikte geriye düştü ve Beşiktaş karşısında salondan 76-73’lük mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş turnuvada ikide iki yaparak namağlup bir şekilde yoluna devam etti.

FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI

Günün ikinci maçında ise Fenerbahçe Öznur Kablo ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk yarısı oldukça dengeli geçen karşılaşmada iki ekipte karşılıklı sayılar buldu. 40-38 tamamlanan ilk yarının ardından Fenerbahçe adeta tecrübesini konuşturdu. İkinci yarı üst üste sayılar bulan Fenerbahçe’ye karşı direnç gösteremeyen Hatay Büyükşehir Belediyespor parkeden 86-59 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılırken turnuvada ikinci mağlubiyetini aldı.

GELECEK MAÇ PROGRAMI



18 Eylül Cuma



Saat 14:00 – Fenerbahçe Öznur Kablo – Beşiktaş



Saat 17:00 – İzmit Belediyespor – Hatay Büyükşehir Belediyespor



SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu



CANLI YAYIN: İzmit Belediyesi Sosyal Medya Hesapları