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18 Eyl 2020 - 17:00- Spor G: 18 Eyl 2020 - 15:00

Bahattin transferini Büyükakın çözdü

Kocaelispor’un Samsunspor’dan transfer ettiği golcü futbolcu Bahattin Köse transferinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın devreye girdi.
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Kocaelispor’un Samsunspor’dan transfer ettiği golcü futbolcu Bahattin Köse transferinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın devreye girdi. Futbolcudan istenen 1.3 milyon lira krizini çözen Büyükakın, Bahattin’in Kocaelispor'a bedelsiz gelmesini sağladı.

 

18 Eyl 2020 - 17:00 - Spor

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