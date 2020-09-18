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18 Eyl 2020 - 23:55- Spor G: 18 Eyl 2020 - 15:20

Yarına hazırız!..

Yarın Sarıyer maçı ile sezonu açacak olan 2.Lig temsilcimiz Kocaelispor’da, zorlu maçın hazırlıkları sona erdi

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor’da nefesler tutuldu!.. Yarın Kocaeli Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan Sarıyer maçı ile sezonu açacak olan yeşil siyahlılar, maçın hazırlıklarını tamamladı. Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde yaptığı son çalışmada sakatlıkları nedeni ile Batuhan ve Yıldıray yer alamadı.

AYDIN VE MURAT DA OLACAK

Kocaelispor’un yeni transferlerinden kanat oyuncusu Aydın Karabulut ve orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar’ın da maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Cezalı olan Erdinç ve belinden sakat olan Batuhan Er dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Kocaelispor’un Sarıyer karşısında sahaya kalede Bayram, savunmada Bahri Can, Gökhan Meral, Taha Batuhan, Numan, önlerinde Mesut ve Serdar Ümit, sağda Dilaver, solda Talha, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride ise Yaser ya da Mervan 11’i ile çıkması bekleniyor.

YASER İLE YOLLAR AYRILDI

Kocaelispor’da sezon öncesi transfer edilen futbolculardan Yaser Hacımustafaoğlu ile yollar ayrıldı. Yeşil siyahlı ekibe Altay’dan transfer edilen Yaser, Pendikspor ile anlaştı. Bahattin Köse’nin transferinin ardından santrfor hattını 4’leyen ve bu nedenle bir tasarrufa gitmek zorunda kalan Kocaelispor’da Yaser’e emeklerinden ötürü teşekkür edildi. 

18 Eyl 2020 - 23:55 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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