Erkan Sağlık tamam Bölükbaşı öteledi

Bülent Bölükbaşı’nın faizleri ile birlikte toplam alacağı 600 bin lirayı buluyordu. Bülent daha önce defalarca yaptığı gibi bir kez daha muvafakatname verdi ve borcunu öteledi. Erkan Sağlık’ın ise 90 bin Euro alacağı bulunuyordu. Günlük Euro kurundan yaklaşık 800 bin lira ödenen Erkan’ın dosyası da kapandı ve böylece Kocaelispor transferi tahtasını kaldırdı.