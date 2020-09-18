Aygün, Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu’nu Ağırladı

Derince genelinde sık sık esnaf, vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçenin dinamikleri ile düzenli olarak bir araya geliyor. Kent dışından gelen misafirlerini de ilçede konuk eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, projelerini paylaşıyor. Başkan Aygün, bu bağlamda son olarak Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nu Derince’de misafir etti.

AYGÜN BİLGİ VERDİ

Gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ziyareti nedeniyle teşekkür ettiği Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'na ilçede yapımı tamamlanan ve çalışmaların devam ettiği projelerle ilgili bilgiler verdi. Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu da Başkan Aygün’e ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, “Zeki Başkanımızın Ankara tecrübesiyle bugüne kadar ilçemize kazandırdığı hizmetler ortada. İnanıyorum ki bu projeler önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek” dedi.