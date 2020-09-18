Aygün, Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu’nu Ağırladı

Derince genelinde sık sık esnaf, vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçenin dinamikleri ile düzenli olarak bir araya geliyor. Kent dışından gelen misafirlerini de ilçede konuk eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, projelerini paylaşıyor. Başkan Aygün, bu bağlamda son olarak Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nu Derince’de misafir etti.
AYGÜN BİLGİ VERDİ
Gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ziyareti nedeniyle teşekkür ettiği Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'na ilçede yapımı tamamlanan ve çalışmaların devam ettiği projelerle ilgili bilgiler verdi. Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu da Başkan Aygün’e ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, “Zeki Başkanımızın Ankara tecrübesiyle bugüne kadar ilçemize kazandırdığı hizmetler ortada. İnanıyorum ki bu projeler önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.