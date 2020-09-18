Yıldız, Osman Hamdi Bey Müzesi’ni gezdi

Vali Yardımcısı Suat Yıldız öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Büyükşehir Belediyesi Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel ile teknik heyet, Gebze’deki Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi ile Eskihisar Kalesi'nde önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarla ilgili bir inceleme gezisi gerçekleşti.

TARİHİ MÜZE VE KALE

Gebze’deki ilk durak; Büyük Türk Müzecisi ve ressamı Osman Hamdi Bey tarafından Gebze-Eskihisar’da, 1884 yılında yapılan köşk, resimhane, kayıkhane ve müştemilat oldu. Heyet buradaki bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Gerekli notlar alınarak yeniden hayata geçirilmesi için neler yapılması gerektiği konuşuldu. İnceleme gezisi Eskihisar Kalesi İle devam etti. Burasının Bizans Döneminde, limanı korumak amacıyla yapıldığı bilinmektedir. Osmanlı döneminde de kullanılan kale son olarak 1998 yılında restore edilmişti. Heyet burada da incelemelerini tamamladı.