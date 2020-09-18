Bıçaklı saldırgan tehdit etti! Esnaf sopayı bıraktı...

Olay, Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Yakup A. elinde bıçak ve satırla gelerek bir aracın lastiğini kestikten sonra durakta otobüs bekleyen Hakan Demiray’ı bıçakladı. Olaya tanık olanlar, 112 Acile haber verdi. Bu sırada çevredekiler, korku içinde yaşananları izledi. Bir esnaf aracından sopa aldı. Yakup A. bıçakla üzerine gidince, esnaf sopayı bıraktı. Yakup A. çevredekileri de tehdit ederken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
"BİRDENBİRE BOĞAZIMA SARILDI"
Elinden bıçaklanan, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle burnu kırılan Hakan Demiray, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yakup A. ise gözaltına alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan Hakan Demiray durakta otobüs beklerken saldırıya uğradığını belirterek, "Elinde bıçak olan şahıs durakta birdenbire benim boğazıma sarıldı. O anda korktum, her şey aklıma geldi. Müdahale edemedim, müdahale etsem belki canımdan olacaktım. Yere düşünce tekme tokat vurmaya başladı. Akli dengesi bozukmuş" dedi.
Olaya tanık olan Hacı Osman Mahallesi Muhtarı Sami Zorlu ise üzücü bir olay yaşandığını, elinde bıçak olan kişinin etrafa saldırdığını, kendini emniyete almak için içeri girdiğini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.