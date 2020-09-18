Bıçaklı saldırgan tehdit etti! Esnaf sopayı bıraktı...

Olay, Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Yakup A. elinde bıçak ve satırla gelerek bir aracın lastiğini kestikten sonra durakta otobüs bekleyen Hakan Demiray’ı bıçakladı. Olaya tanık olanlar, 112 Acile haber verdi. Bu sırada çevredekiler, korku içinde yaşananları izledi. Bir esnaf aracından sopa aldı. Yakup A. bıçakla üzerine gidince, esnaf sopayı bıraktı. Yakup A. çevredekileri de tehdit ederken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"BİRDENBİRE BOĞAZIMA SARILDI"

Elinden bıçaklanan, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle burnu kırılan Hakan Demiray, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yakup A. ise gözaltına alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan Hakan Demiray durakta otobüs beklerken saldırıya uğradığını belirterek, "Elinde bıçak olan şahıs durakta birdenbire benim boğazıma sarıldı. O anda korktum, her şey aklıma geldi. Müdahale edemedim, müdahale etsem belki canımdan olacaktım. Yere düşünce tekme tokat vurmaya başladı. Akli dengesi bozukmuş" dedi.

Olaya tanık olan Hacı Osman Mahallesi Muhtarı Sami Zorlu ise üzücü bir olay yaşandığını, elinde bıçak olan kişinin etrafa saldırdığını, kendini emniyete almak için içeri girdiğini belirtti.