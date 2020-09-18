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18 Eyl 2020 - 16:06- Asayiş G: 18 Eyl 2020 - 16:08

Kural ihlali yapan 377 kişiye ve 3 iş yerine para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 377kişiye ve 3 iş yerine idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 17 Eylül günü yapılan kontrollerde 2 bin 907 iş yeri denetlenirken 22 bin 359 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 22kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 13kişiye,sosyal mesafe kuralına uyulmayan 3 işyerine, ayakta yolcu kapasitesini aşan 3 sürücüye ve maske takmadığı için 339kişiye olmak üzere toplam 377kişiye ve 3 iş yerine idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 71 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

18 Eyl 2020 - 16:06 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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