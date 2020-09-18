Kural ihlali yapan 377 kişiye ve 3 iş yerine para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 17 Eylül günü yapılan kontrollerde 2 bin 907 iş yeri denetlenirken 22 bin 359 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 22kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 13kişiye,sosyal mesafe kuralına uyulmayan 3 işyerine, ayakta yolcu kapasitesini aşan 3 sürücüye ve maske takmadığı için 339kişiye olmak üzere toplam 377kişiye ve 3 iş yerine idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 71 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.