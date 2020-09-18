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18 Eyl 2020 - 17:03- Siyaset G: 18 Eyl 2020 - 17:04

Gelecek Darıca’da işlem tamam

Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı Murat Sari, kongre sonrası seçilen yönetimine ait tüm evrakları tamamlayarak Kocaeli valiliğine teslim etti. Sari, kongre sürecinin tamamlandığını, en kısa sürede görev dağılımını da yapacaklarını söyledi.
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Bir süre önce gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan seçilen Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı Murat Sari, il yönetim kurulu kültür ve sanat politikaları başkanı Deniz Akgül ve ilçe yönetim kurulu üyesi Yunus Dağaşan ile birlikte hazırladıkları evrakları Kocaeli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne teslim etti.  20 kişiden oluşan yönetim kurulunun evraklarını teslim eden ve süreci tamamlayan Murat Sari, “Yönetim kurulumu toplayıp, görev dağılımını yapacağız. Kongre süreci tamamlandı. Artık sürekli sahada olacağız ve etkin bir siyaset yürüteceğiz” dedi.

18 Eyl 2020 - 17:03 - Siyaset

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