Derince’de pedallar sağlık için dönecek

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından beri kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Derince’de bisiklet turu düzenlenecek. Sağlıklı yaşam ve daha temiz çevre hedefiyle Derince Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlik 22 Eylül Salı günü saat 17:00’de başlayacak. Bisikletiyle gelen herkesin katılabileceği etkinliğin başlangıç noktası Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nin önü olarak belirlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı ile “Bisikletlerimizin pedallarını sağlığımız için birlikte çevireceğimiz etkinliğimize tüm halkımız davetlidir” dedi.