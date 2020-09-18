Derince Eğitim Araştırma'da şok iddia!

Gazetemizin ihbar hattına ulaşan bir okurumuz, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs şüphesi ile giden hastalar ile başka bir şikayetle hastaneye başvuran hastaların kapısı açık, yan yana odalarda bekletildiğini iddia etti. Okurumuz bizimle paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı, “Bugün annemi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine karaciğer sirozu hastalığı bünyesinde gece ve sabah saatlerinde defalarca istifra etmesi teşhisi ile başvurduk. Hastaneye 112 acil servisi yardımı ile sabah saat 07:00 de ulaştık ve hemen Acil polikliniğinin müşahede alanında serum ve kan tahlili yapıldı.”

“TEDİRGİNLİK YAŞADIK”

“Devam eden zaman içerisinde Kovid-19 lu hastaların müşahede alanının bizim kalmış olduğumuz müşahede alanının hemen yanında olduğunu gelen hasta ve yakınlarından öğrendik. Kovid-19 lu hastaların kaldığı müşahede alanının kapısı otomatik açılır olması ve giriş çıkışlarında herhangi bir önlem alınmamış olması dolayısıyla tedirginlik yaşadık. Daha sonra akşam üstü servise yatışımızın onaylanması ile birlikte Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Kat Gastroentoloji servisi 315 numaralı odaya geçtik. Servise gidişimiz esnasında hastane personeli ile kurmuş olduğumuz diyalog esnasında hastane içerisinde Kovid-19 lu hastalar için herhangi bir önlem alınmadığı, 1. ve 4. katlarda tedavi altında olduklarını öğrendim.

“KAPI SÜREKLİ AÇIK”

“Bizim servise yatışımız esnasında aynı kat içerisinde Kovid-19 tedavi ünitesinin olduğunu ve kapısının açık olduğunu farkettim. Bu durumu sağlık personeline sorduğumda Kapının sürekli açık olduğunu, personel ihtiyaçlarının aynı bölümden karşılandığını öğrendim. Şu an ailem ve ben çok endişe içerisindeyiz. Kendimizi çok korumasız hissediyoruz.”