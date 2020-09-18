Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
18 Eyl 2020 - 21:00- Gündem G: 18 Eyl 2020 - 18:00

Derince Eğitim Araştırma'da şok iddia!

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs şüphesi ile giden hastaların müşahede odasının, kapısının sürekli açık olduğu ve yeterli tedbir alınmadığı iddia edildi.
mask

Gazetemizin ihbar hattına ulaşan bir okurumuz, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs şüphesi ile giden hastalar ile başka bir şikayetle hastaneye başvuran hastaların kapısı açık, yan yana odalarda bekletildiğini iddia etti. Okurumuz bizimle paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı, “Bugün annemi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine karaciğer sirozu hastalığı bünyesinde gece ve sabah saatlerinde defalarca istifra etmesi teşhisi ile başvurduk. Hastaneye 112 acil servisi yardımı ile sabah saat 07:00 de ulaştık ve hemen Acil polikliniğinin müşahede alanında serum ve kan tahlili yapıldı.”

“TEDİRGİNLİK YAŞADIK”

“Devam eden zaman içerisinde Kovid-19 lu hastaların müşahede alanının bizim kalmış olduğumuz müşahede alanının hemen yanında olduğunu gelen hasta ve yakınlarından öğrendik. Kovid-19 lu hastaların kaldığı müşahede alanının kapısı otomatik açılır olması ve giriş çıkışlarında herhangi bir önlem alınmamış olması dolayısıyla tedirginlik yaşadık. Daha sonra akşam üstü servise yatışımızın onaylanması ile birlikte Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Kat Gastroentoloji servisi 315 numaralı odaya geçtik. Servise gidişimiz esnasında hastane personeli ile kurmuş olduğumuz diyalog esnasında hastane içerisinde Kovid-19 lu hastalar için herhangi bir önlem alınmadığı, 1. ve 4. katlarda tedavi altında olduklarını öğrendim.

“KAPI SÜREKLİ AÇIK”

“Bizim servise yatışımız esnasında aynı kat içerisinde Kovid-19 tedavi ünitesinin olduğunu ve kapısının açık olduğunu farkettim. Bu durumu sağlık personeline sorduğumda Kapının sürekli açık olduğunu, personel ihtiyaçlarının aynı bölümden karşılandığını öğrendim. Şu an ailem ve ben çok endişe içerisindeyiz. Kendimizi çok korumasız hissediyoruz.”

18 Eyl 2020 - 21:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Görme engelli kedisi kayboldu harıl harıl onu arıyor mask
Görme engelli kedisi kayboldu harıl harıl onu arıyor
Derince’de pedallar sağlık için dönecek mask
Derince’de pedallar sağlık için dönecek
Yıldız, Osman Hamdi Bey Müzesi’ni gezdi mask
Yıldız, Osman Hamdi Bey Müzesi’ni gezdi
Aygün, Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu’nu Ağırladı mask
Aygün, Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu’nu Ağırladı
Şeker ve Aygün, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü mask
Şeker ve Aygün, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
“Gençlerin kurumuza ilgisi olumlu” mask
“Gençlerin kurumuza ilgisi olumlu”
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
11 yaşında koronavirüse yenildi mask
11 yaşında koronavirüse yenildi
İzmit Halil Sezai’yi istemedi! mask
İzmit Halil Sezai’yi istemedi!
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı mask
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı
O güne dikkat! Türkiye genelinde etkisini gösterecek... mask
O güne dikkat! Türkiye genelinde etkisini gösterecek...
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı! mask
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı!

GALERİ

Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi mask
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL