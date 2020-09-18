İşte sektör sektör yeni mesai saatlerik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kademeli ve esnek mesaide karar kıldıklarını belirten Vali Yerlikaya, öğrencilerin 21 Eylül Pazartesi günü sabah 09.00'da sonraki hafta yani 28 Eylül'de ise 09.30'da ders başı yapılacağını ifade etti. Yerlikaya, "Büyükşehir ve ilçe belediyeleri saat 08:00-16:30, sağlık teşkilatları saat 08:30-16:30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlar 09:00-16:30 saatleri arasında mesai yapacak" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kıymetli İstanbullular, tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı ülkemizde ve İstanbul'da büyük bir mücadele veriliyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumun her kesimi büyük bir fedakarlık ve özveri gösteriyor. İstanbul'da koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında, valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, STK'larımız ve basınımız ile güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz.

"YOLCU SAYIMIZ 4,1 MİLYON SEVİYELERİNE DÜŞTÜ"

Çalışma hayatımızın en büyük gücü İstanbul'da Haziran sonu itibariyle 5 milyon çalışanımız var. Büyükşehir İETT verilerine göre; pandemi öncesi yolcu sayımız 7,6 milyon, bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz.

İstanbul'da hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07 - 09, ikincisi ise akşam 17- 20 arası. Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde pik saatlerde hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için; sadece kamu sektörü değil mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatlerine ve esnek çalışmaya geçmesinde büyük fayda olacağı şekilde görüş birliğine varılmıştır.

OKUL SAATLERİ

Resmi ve özel olmak üzere ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da ana sınıfı ve birinci sınıfındaki öğrencilerimiz; 21 Eylül Pazartesi günü sabah 09.00'da ders başı yapacaklar. Sonraki hafta yani 28 Eylül'de 09.30'da ders başı yapılacak.

SEKTÖR SEKTÖR MESAİ SAATLERİ

28 Eylül 2020 tarihinden itibaren vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz, jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı sabah 7, 8 ve 9'da mesaiye başlayacak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30'da, diğer kamu kuruluşlarımız 09.00-16.30'da mesaiye başlayacaklardır.

Sağlık teşkilatlarımız saat 08.30 -16.30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız 09.00-16-30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır