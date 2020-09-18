Görme engelli kedisi kayboldu harıl harıl onu arıyor

Başiskele Döngel merkez mahallesinde ikamet eden Ömer Ayhan’ın doğuştan görme engeli olan 'Derviş' isimli kedisi kayboldu. Adına duyarlı olan sarı beyaz renkteki kedisinden bir süredir haber alamayan Ayhan, kedisini gören ya da bulanların 0 543 510 99 25 numaralı telefondan bilgi vermesini bekliyor.