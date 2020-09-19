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19 Eyl 2020 - 08:59- Asayiş G: 19 Eyl 2020 - 09:01

2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Darıca'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ateş Ersöz (35), evinde ölü bulundu.

Demirören Haber Ajansı
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Darıca Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak’ta bulunan bir evde tek başına yaşayan Ateş Ersöz’den 2 gündür haber alamayan arkadaşları eve geldi. Kapıyı açan olmaması üzerine arkadaşları, kapıyı kırarak içeri girdi. Ateş Ersöz’ü yerde hareketsiz halde gören arkadaşları, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ateş Ersöz’ün yaşamını yitirdiği belirledi. Ateş Ersöz'ün vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 Eyl 2020 - 08:59 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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