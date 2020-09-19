Bucak Sokak’ın çehresi değişiyor

Kent genelinde yoğun bir mesai harcayarak üstyapı çalışmalarını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarını da hızlı bir şekilde karşılıyor. Bu kapsamda İzmit’in yoğun yerleşim alanlarının başında gelen Gündoğdu Mahallesi Bucak Sokak’ta çalışmalar yoğun tempoyla sürüyor.

HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM

Yeni konut alanlarının yapıldığı Gündoğdu’da yoğun faaliyet gösteren Büyükşehir, vatandaşlara rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmak için çalışıyor. Bucak Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 560 metrelik yol yeni çehresine kavuşturulacak. Yenişehir Mahallesi’ne ve şehir merkezine daha hızlı ulaşım imkanı sağlayacak olan yol tamamlandığında bölge sakinlerinin talepleri yerine getirilmiş olunacak.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında 16 santimetre kalınlığında trimer imalatı yapılarak mevcut zemin kaplaması alındı. Çalışmalarda 950 ton pmt serimi yapılırken 820 ton binder serimi ile imalat tamamlanacak.

TALEPLER BÜYÜKŞEHİR 153’E

Büyükşehir Belediyesi yeni nesil belediyecilik anlayışı ile vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendiriyor. Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi tarafından toplanan talepler hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletiliyor. Talepleri değerlendiren birimler ivedilikle dönüş yaparak vatandaşların taleplerini çözmeye çabalıyor.

BAŞKAN’DAN “HEMEN BİTİRİN” TALİMATI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili verdiği “Hemen bitirin” talimatıyla hareket eden ekipler yoğun mesai harcayarak çalışmaları planlanandan daha kısa sürede tamamlıyor.