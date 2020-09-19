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19 Eyl 2020 - 09:22- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 09:25

Büyükşehir’den şifa veren ele vefa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun emek ve fedakarlıklarda bulunan sağlıkçılara motivasyon amaçlı futbol etkinliği düzenledi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun emek ve fedakarlıklarda bulunan sağlık çalışanlarına, güvenlik ve temizlik personeline motivasyon amaçlı sürpriz etkinlik düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Sanayi Mahallesi Doğal Çim Futbol Sahası’nda organize edilen futbol etkinliğinde Kocaeli’nde görev yapan sağlık çalışanları ile Kocaelispor efsane futbolcuları centilmence bol eğlenceli bir maç yaptı.

CENTİLMENCE GEÇTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek, onların motivasyonlarını artırmak ve kıymetli çalışmalarının unutulmadığını vurgulamak amacıyla yaptığı futbol maçı fair play içerisinde geçti. Katılımcıların birbirlerine centilmence tavırları ise gözden kaçmadı.

GÖSTERİ MAÇINI DOSTLUK KAZANDI “4-4”

Karılaşmanın Hakemliğini Derya Şanlıtürk, Arzu Görgün Melisa Yağbasan yaparken sağlık çalışanlarından KOÜ İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Dervişoğlu, Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır, TFF MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serhan Çatal, Daire Başkanları Şemsettin Yıldırım, Sadık Uysal, Dr. Ebubekir Ardıç, İş Kur il Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaelispor’un efsane futbolcularından Kaan Dobra, Zeki Kaya, Ramis Soydaş, Engin Öztonga, Nuri Çolak, Fevzi Açıkgöz, Haydar Koç, Cem Sinan Vergül, Serdar Pamuklar, Mustafa Serdar, Hüseyin Kolaylı, Zafer Durmaz gibi efsane isimler katıldı. İki takımın mücadelesi centilmence geçerken karşılaşma da 4-4’lik skorla sonuçlandı, dostluk kazandı.

KATILIMCILAR DUYGULARINI PAYLAŞTI

Gösteri maçına katılan Kocaelispor’un efsane isimleri ve sağlık çalışanları, maçla alakalı duygularını paylaştı. Kocaelispor’un efsane isimlerinden Kaan Dobra bu tarz bir organizasyona katılmaktan son derece memnun olduğunu belirterek, özelikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek vermek bir görev olduğunu aktardı. Yine katılımcılardan Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Dervişoğlu ise başından beri Büyükşehir Belediyesi’nin kendileriyle çok ilgili olduğunu söyledi. Zor bir süreç geçirdiklerini de söyleyen Dervişoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Organizasyonun düzenlenmesine öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ise Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde bu tarz organizasyonlarla sağlık çalışanlarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

19 Eyl 2020 - 09:22 - Gündem

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