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19 Eyl 2020 - 09:37- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 09:54

Emekli müfettiş koronaya yenildi

İzmit’te ikamet eden emekli Milli Eğitim Müfettişi Ramazan öncü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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İzmit’te ikamet eden emekli Milli Eğitim Müfettişi Ramazan Öncü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün aniden fenalaşan Öncü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Öncü’nün ölümü sevenlerini yasa boğdu.

19 Eyl 2020 - 09:37 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Nbalkaya - Allah rahmet eylesin.Şair öğretmen dostu güzel insan.Nurlar içinde yat.Saygılarımla..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Eylül 10:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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