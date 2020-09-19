Emekli müfettiş koronaya yenildi

İzmit’te ikamet eden emekli Milli Eğitim Müfettişi Ramazan Öncü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün aniden fenalaşan Öncü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Öncü’nün ölümü sevenlerini yasa boğdu.