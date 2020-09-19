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19 Eyl 2020 - 09:40- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 09:43

Ruhittin Sönmez GİK’e aday

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ruhittin Sönmez, pazar günü yapılacak kurultayda GİK’e aday oldu
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Pazar günü Ankara’da yapılacak olan İYİ Parti kurultayı öncesi İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ruhittin Sönmez, Genel İdare Kurulu’na aday olduğunu açıkladı. Adaylığını sosyal medya aracılığıyla duyuran sönmez, kendini de tanıtmayı ihmal etmedi.

DESTEK İSTEDİ

İYİ Parti’nin ülke siyasetinde daha etkili olması ve iktidar hedefine ulaşabilmesinin Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunu söyleyen Ruhittin sönmez, “Bunun için yapılan çalışmalara katkım olabileceğini düşünerek 20 Eylül 2020 Pazar Günü yapılacak Kurultay’da Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeliği için aday olmaya karar verdim. Delege olan arkadaşlarımın desteği, olmayanların da dua ve iyi dilekleri için şimdiden teşekkür ediyorum. Çok değerli arkadaşlarımızın aday olduğu bu demokratik yarışta, Partimiz ve ülkemiz için en hayırlı sonucun çıkması diliyorum” dedi.

KENDİNİ TANITTI

Özgeçmişi hakkında bilgi de veren Sönmez, “İYİ Parti’mizin kurucuları arasında yer aldım. Kuruluş aşamasında 22 kişilik Tüzük Komisyonunda görev yaptım. İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu üyesiyim ve 1. Dönemde Merkez Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yaptım. 24 Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti Kocaeli milletvekili adayı oldum.İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi - Kimya Yüksek Mühendisliği ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Petkim A.Ş. ve Tüpraş’ta Başmühendis, Ticaret Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevlerini yaptım. 2010 yılından bu yana halen serbest Avukat ve ayrıca 2018’den sonra Arabulucu olarak mesleki faaliyetimi devam ettiriyorum. 250 mühendis üyesi bulunan Petkim Mühendisler Derneği'nde 4 yıl başkanlık yaptım. 2011-2018 arası 7 yıl Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı olarak görev yaptım” dedi.

19 Eyl 2020 - 09:40 - Gündem

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