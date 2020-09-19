Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
19 Eyl 2020 - 09:52- Siyaset G: 19 Eyl 2020 - 09:54

Başkan Yıldızlı’dan Gaziler Günü mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı
mask

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Bağımsızlığımız ve vatan toprağımız için cephede verilen mücadelenin en ön saflarında yer alan gazilerimizin her biri Cumhuriyetimizin kahramanlarıdır.

Milli mücadelemizin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal ve Gazi rütbeleri verilmesi ile tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin anısına 19 Eylül tarihini Gaziler Günü olarak kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gazilerimizin bizlerin vatan toprağında rahat bir yaşam sürdürebilmesi için cephede en önde kahramanca çarpıştığını asla unutmamalıyız. İktidar sahiplerinin de gazilerimizi siyasete alet etmeden her birine aynı hak ve güvenceleri sağlaması, birini diğerinden ayırmaması gerekmektedir.

Çünkü tüm gazilerimiz kendini feda etmekten kaçınmayarak farklı cephelerde bu onurlu unvanı kazanmıştır. Bu duygularla, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal ve Gazi unvanlarının verilişinin 99. yılını ve 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyor, vatan için canını siper eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.”

19 Eyl 2020 - 09:52 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gelecek Darıca’da işlem tamam mask
Gelecek Darıca’da işlem tamam
“Gölcük’te sosyal aktiviteler yapılmalıdır” mask
“Gölcük’te sosyal aktiviteler yapılmalıdır”
Söğüt’ten MHP’ye ziyaret mask
Söğüt’ten MHP’ye ziyaret
AKP’li Seymen mazbatasını aldı mask
AKP’li Seymen mazbatasını aldı
“Çocuklarımızın geleceği siyaset malzemesi yapılmayacak kadar değerlidir” mask
“Çocuklarımızın geleceği siyaset malzemesi yapılmayacak kadar değerlidir”
Gelecek İzmit, sahaya inmeye hazır mask
Gelecek İzmit, sahaya inmeye hazır
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
İzmit Halil Sezai’yi istemedi! mask
İzmit Halil Sezai’yi istemedi!
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı mask
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı! mask
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı!
İsmail Yüksek’e helâl olsun mask
İsmail Yüksek’e helâl olsun
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! mask
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu!

GALERİ

"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL