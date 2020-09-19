Başkan Yıldızlı’dan Gaziler Günü mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Bağımsızlığımız ve vatan toprağımız için cephede verilen mücadelenin en ön saflarında yer alan gazilerimizin her biri Cumhuriyetimizin kahramanlarıdır.

Milli mücadelemizin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal ve Gazi rütbeleri verilmesi ile tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin anısına 19 Eylül tarihini Gaziler Günü olarak kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gazilerimizin bizlerin vatan toprağında rahat bir yaşam sürdürebilmesi için cephede en önde kahramanca çarpıştığını asla unutmamalıyız. İktidar sahiplerinin de gazilerimizi siyasete alet etmeden her birine aynı hak ve güvenceleri sağlaması, birini diğerinden ayırmaması gerekmektedir.

Çünkü tüm gazilerimiz kendini feda etmekten kaçınmayarak farklı cephelerde bu onurlu unvanı kazanmıştır. Bu duygularla, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal ve Gazi unvanlarının verilişinin 99. yılını ve 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyor, vatan için canını siper eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.”