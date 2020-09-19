CHP Körfez'de toplu istifa!

CHP Körfez’de Nurcan Taşkın Dilek isminin yedek listeye eklenmesinin ardından ilçe yönetiminden toplu istifa geldiği öğrenildi. CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız’ın, Körfez İlçe yönetiminden istifa eden Ali Hıdır Atan’ın yerine Nurcan Taşkın Dilek’i yönetime almak istemesi parti içinde usulsüzlük olarak görülmüş ve CHP Körfez’de pek çok yönetici itiraz etmişti. İlçe yönetiminde usulsüzlük olarak değerlendirilen bu durumun ardından CHP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Baran Irmak ve ana kademede bulunan yaklaşık 20 kişilik bir grubun istifa ettiği öğrenildi.

TÜKENMEZ KALEMLE YAZILDI

CHP Körfez İlçe Başkanı, geçtiğimiz kongre sürecinde İlçe Seçim Kurulundan gelen yönetim evrağında mükerrere düşen Serap Gencer ismini daksille sildirip amatörce Nurcan Dilek Taşkın ismini tükenmez kalemle listeye yazdırmıştı. Parti içinde daha önce adı anılmayan Taşkın’ın yönetime alınmak istemesi ilçe yönetiminde büyük bir krize neden oldu.

İSTİFA DİLEKÇESİ VERİLDİ

Yaşanan skandalın ardından Körfez ilçe yönetiminden pek çok kişi durumu usulsüzlük, evrakta sahtecilik olarak nitelendirdi ve karşı çıktı. Ancak konu ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmayınca CHP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Baran Irmak ve aralarında ana kademede görev alan 15-20 kişilik grubun hukuksuzluğa karşı çıkmak adına istifa dilekçesi verdiği öğrenildi. Yapılan usulsüzlüğe tepki gösteren partililer dün dilekçelerini ilçe başkanlığına teslim etti.