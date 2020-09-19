Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!

Sedaş tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın (20 Eylül) Gebze, Çayıroava ve Kartepe ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Saatler sürecek kesintilerle ilgili SEDAŞ tarafından uyarıda bulunuldu.
GEBZE
01:30 - 05:00
BALÇIK MAH. , MEZARLIK SK. CUMAKÖY KÖYÜ , KARŞI SK. ULUDERE CD. CUMAKÖY MAH. , ATATÜRK CD. CUMHURİYET CD. KARŞI SK. KOVALI SK. PAPATYA SK. ULUDERE CD. DENİZLİ KÖYÜ , ATATÜRK CD. FATİH CD. ORKİDE SK. DENİZLİ MAH. , ATATÜRK CD. FATİH CD. KANARYA SK. KARANFİL SK. TOPLUCA SK. ULUDERE CD ESKİHİSAR MAH. , 3020. SK. GAZİLER KÖYÜ , ISSIKGÖL CD. KADILLI MAH. , KARA SK. OKUL SK. ORMANCI SK. SADETTİN SK. YEDİYER CD. ŞEN SK. ŞİLE CD MOLLAFENARİ KÖYÜ , ANKARA CD. AĞIL KORUSU SK. FETİH SK. GENÇLİK CD. KAHYA SK. KORUCU SK. SADIK AĞA SK. SARI SK. SULTAN SK. ÇAYIRDERE SK. ÖREN SK. İSTANBUL CD. ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD. MOLLAFENARİ MAH. , 4002. SK 4004 4010. SK 4036. AKASYA SK. AKKAYALAR SK. ANKARA CD. AĞIL KORUSU SK. ESKİ İST.CAD. ESKİ İSTANBUL FETİH SK. GARİPLER SK. GENÇLİK CD. KAHYA SK. KORUCU SK. SADIK AĞA SK. SARI SK. SULTAN SK. ÇAYIRDERE SK. ÇEŞME SK. ÇİÇEK SK. ÖREN SK. İSTANBUL CD. ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD. MİMAR KÖYÜ , 40/2. SK. OVACIK MAH. , SÖĞÜT SK. YAYLADERE CD. PELİTLİ KÖYÜ , AKASYA SK. MADEN CD. MOLLA FENERİ CD. PELİTLİ YOLU CD. YEŞİL SK. İSTANBUL CD. PELİTLİ MAH. , 3257. SK AKASYA SK. ALTINDAĞ SK. AYAZ SK. DEFNE SK. DOSTLAR SK. ELİF SK. GÖLCÜK SK. HANIMELİ SK. HANIMNİNE SK. KARAKAZAN SK. MADEN CD. MOLLA FENERİ CD. OZAN SK. PELİTLİ YOLU CD. SANAYİ. SK SEZER SK. TAVŞANLI YOLU CD. TAVŞANTEPE SK. TUNA SK. UYGUN SK. YEŞİL SK. YEŞİLVADİ SK. ÇİFTLİK SK. ÖREN ÇEŞME SK. İSTANBUL CD. ŞANTİYE SK (TEPE OREN PELITLI 2 GH 7004)
01:30 - 05:00
BALÇIK KÖYÜ , ATATÜRK CD. EMİR SK. ERİM SK. GÜL SK. ORGANİZE CD. TURUNÇ SK. ÇATAL SK. İSHAKOĞLU SK. ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK. ŞİLE CD. BALÇIK MAH. , 1. CD 3202. SK 3211. SK 3258. SK ARMUTLU SK. ATATÜRK CD. AYDIN SK. BADEM SK. BANU SK. BAYKUŞ SK. BERİL SK. CEREN SK. DENİZ SK. DERE SK. DEĞİRMEN YOLU SK ELMALI SK. EMİR SK. EROĞLU SK. ERSİN SK. ERİM SK. FABRİKALAR SK. FIRAT SK. GEBZE CD. GONCA SK. GÜL SK. GİZEM SK. HAMİDİYE SK. IHLAMUR SK. KAMBER KAYNAĞI SK. KARACA SK. KARATAŞ SK. KAYADERESİ YOLU SK KUMTEPE SK. KÖMÜRCÜLER SK. MANDRA CD. MERCAN SK. MERVE SK. MEZARLIK SK. NİLÜFER SK. OKUL SK. ORGANİZE CD. SÜMBÜL SK. TEPEVİRAN YOLU SK TOPLUCA SK. TURUNÇ SK. YEŞİLTEPE SK. ZAKKUM SK. ÇAM SK. ÇATAL SK. ÇAĞDAŞ SK. ÇELEBİ SK. ÇINAR SK. ÇİÇEK SK. ÖMÜR SK. ÖZDEN SK. ÖZGE SK. ÖZKAN SK. ÖZPINAR SK. ÖZYILDIZ SK. İSHAKOĞLU SK. İSTİKLAL CD. ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK. ŞİLE CD. KARGALI KÖYÜ , MOLLAFENARİ MAH. , MUSTAFAPAŞA KÖYÜ , 736. SK. PELİTLİ MAH. , AYAZ SK. GÖLCÜK SK. PELİTLİ YOLU CD. SANAYİ. SK TAVŞANTEPE SK. UZAK SK. ÇİFTLİK SK. ŞANTİYE SK ŞEKERPINAR MAH. , TEPE SK.(TEPE OREN TM PELITLI 1 GH 7005)
00:10 - 02:30
PELİTLİ MAH. , 3257. SK BEYNOVA SK. HARLAKBAYIRI SK. MERCAN SK. PELİTLİ YOLU CD. İNÖNÜ , 4415. SK(GOSB TM PELITLI 2 GH 6007)
00:10 - 02:30
BALÇIK MAH. , AYDIN SK. HAMİDİYE SK. MEZARLIK SK. PELİTLİ MAH. , PELİTLİ YOLU CD.(GOSB TM PELITLI 1 GH 6006)
08:30 - 16:00
BALÇIK MAH. , 3258. SK HAMİDİYE SK. MOLLAFENARİ MAH. , PELİTLİ MAH. , AYAZ SK. DEFNE SK. GÖLCÜK SK. PELİTLİ YOLU CD. SANAYİ. SK UZAK SK. ÇİFTLİK SK.(TRP11011 GH 6406)
ÇAYIROVA
15:30 - 17:00
EMEK MAH. , 86. SK. VEYSEL KARANİ CD. YENİKENT MAH. , 2431. SK. ISSIKGÖL CD.(TRP10116 K KOLU)
09:00 - 17:00
EMEK MAH. , ISSIKGÖL SK VEYSEL KARANİ CD. YENİKENT MAH. , 2423. SK. ISSIKGÖL CD.(TRP 7097 B KOLU)
09:00 - 17:00
EMEK MAH. , 83/3. SK. 84. SK. ISSIKGÖL SK YENİKENT MAH. , 2405. SK. 2408. SK. 2409. SK. 2410. SK. 2411. SK. 2424. SK. 2425. SK. 2426. SK. 2427. SK. DİCLE CD. ISSIKGÖL CD.(TRP 7041 GH 7063)
KARTEPE
09:00 - 12:00
SARIMEŞE MAH. , ABDÜLHAMİT SK. ARAKLI SK. ARPALIK SK. ARUZ SK. AŞİKAR SK. BAHTİYAR SK. BAĞDAT CD. BESTELİ SK. BEYAZIT SK. BOSNA SK. DEPO SK. DONANMA SK. FEDAKAR SK. FULYA SK. HALE SK. KALELİ SK. KASIMPATI SK. KERİM SK. KERİME SK. KÜTÜK SK. MALAZGİRT CD. MEMİŞOĞLU SK. MUKADDES SK. NAZIM DEMİRCİ CD. ORTANCA SK. PETEKLİ SK. SALKIM SK. SEYMEN SK. SUNARLAR SK. UYSAL SK. YONCA SK. ÇAKIR SK. ÇEŞME SK. ÇİÇEK SK. ÇİĞDEM SK. ÖZENTİ SK. ÖZENÇ SK. ÜSTÜN SK. İBRİŞİM SK. İNCİ SK. İSTASYON MAH. , YAŞAR DOĞU CD.
13:00 - 16:00
ACISU MAH. , ALTINAY SK. DEMİRYOLU CD. ESKİ OKUL SK. HAMİT SK. KORU CD. MEZARLIK SK. NATO CD. SAPANCA YOLU CD. SAZLI SK. STAD SK. TEPETARLA CD. TOPRAKLI SK. YILDIZELİ SK. İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD. ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK. DERBENT MAH. , FATİH , DİCLE CD. SARIMEŞE MAH. , ÖZDEŞ SK.
10:00 - 12:00
ARSLANBEY MAH. , BAKIRLIK CD. BİRLİK SK. SARIEVLER SK. UZUN SK. ÜLKER SK. FATİH , DİCLE CD. ÇEPNİ MAH. , HABİLOĞLU SK. KALDIRIM SK. SUADİYE BAĞDAT CD. UZAY ÇIKMAZI SK. ŞEVKATİYE MAH. , AHLAT AHLAT CD. BİRLİK SK. GÜZELHİSAR CD. SARIEVLER SK. ÜLKER SK.
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