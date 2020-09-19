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19 Eyl 2020 - 12:11- Asayiş G: 19 Eyl 2020 - 12:19

İpi çektikçe yolcu otobüsünden eroin fışkırdı

Kocaeli’de düzenlenen operasyonda yolcu otobüsünün klima tesisatına yapılan zulaya uzanan ipi çeken polis ekipleri, 104 kilo 600 gram eroin ele geçirdi.
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Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’ndan Kocaeli’ye gelen bir yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından takibe alınan otobüs, Kocaeli geçişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı.

İPİ ÇEKTİKÇE EROİN ÇIKTI

Otobüs içinde yapılan aramalar sırasında narkotik köpeği, yolcu koltuklarının alt kısmında bulunan klima tesisatına tepki verdi. Bunun üzerine aracın klima tesisatını söken ekipler, klima tesisatının içerisinde bir iple karşılaştı. Ekipler ipi çektikçe zuladan paketler hâlinde eroin çıkmaya başladı. Zulada toplam 201 paket halinde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

19 Eyl 2020 - 12:11 - Asayiş

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