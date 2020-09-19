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19 Eyl 2020 - 12:24- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 12:27

Testi pozitif çıkan baba ile küçük kızının duygusal anları

Koronavirüs testi pozitif çıkan babasına ulaşmak için kapı önüne gelen küçük kızın babasına seslenmesi duygusal anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı
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Korona virüs belirtilerini hisseden Sertan Şahin, hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Şahin, bütün yakınlarına haber vererek kendini evde karantinaya aldı. 3 gündür karantina altında olan Şahin, eşi ve minik kızından uzak duruyor. Uzun zamandır babasını görmeyen minik kız ise kapı önüne gelerek 'baba' diye seslendi. Şahin duygusal anlar yaşarken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kapı aralığından birbirini görmeye çalışan baba kız, kapı altına eğilerek birbirini gördü. Duygu dolu anlar yaşayan Şahin, herkesi korona virüse karşı uyardı.

"ŞU GÖRÜNTÜYÜ BAŞKASINA YAŞATMAMANIZ İÇİN DİKKAT EDİN"

Kızının özlemini çeken Sertan Şahin, o anları sosyal medyada hesabında paylaşarak herkese seslendi. Şahin, "Koronadan korkmayan arkadaşlar şu görüntüyü başkasına yaşatmamanız için dikkat edin, maskenizi takın. Testim pozitif çıktı, 2 gündür karantinadayım. Kızım baba dedikçe bu meredi yenip daha da güçlü geleceğime söz verdim. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

19 Eyl 2020 - 12:24 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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