Dev ekrandan yayın var

Kocaelispor’un Sarıyer ile Kocaeli Stadı’nda seyircisiz olarak oynayacağı maç İzmit Belediyesi önündeki alana kurulacak dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak. 2 ve 3. Lig’in sponsoru olan Misli.com’un vereceği maç için hazırlıklarını yapan belediye personeli pandemi kurallarına uyularak özel bir program tertipleyecek. Kocaelisporlular, özel olarak hazırlanacak olan dev ekrandan Sarıyer maçını izleyerek heyecana ortak olacak.