Misli.com’a kilitleniyoruz!

Kocaelispor ile Sarıyer arasında bu akşam 19.00’da başlayacak olan maçı 2 ve 3. Lig’in isim sponsoru Misli.com yayınlayacak. Masaüstü bilgisayarlar ve cep telefonu uygulaması üzerinden izlenebilecek olan maça yoğun ilginin olacağı düşünülüyor. Kocaelispor – Sarıyer maçı ile birlikte pazar gününün programında ayrıca şu maçlar Misli.com’dan yayınlanacak.
MİSLİ.COM BUGÜNÜN YAYINLARI
19.00: Kocaelispor – Sarıyer (2. Lig)
15.00: Mardin Büyükşehir – Tokat (3. Lig)
15.30: Ankara Demir – Şanlıurfa (2. Lig)
15.30: Etimesgut – Bodrum Bld. (2. Lig)
15.30: Kastamonu – Karacabey (2. Lig)
15.30: Ankara Demir – Şanlıurfa (2. Lig)
15.30: 1922 Konya – Sakarya (2. Lig)
15.30: Turgutluspor – Kırşehir (2. Lig)
15.30: Ankara Demir – Şanlıurfa (2. Lig)
16.00: Sancaktepe – Hekimoğlu (2. Lig)
16.00: İnegöl – Zonguldak Kömür (2. Lig)
16.00: Kırklareli – Sivas Bld. (2. Lig)
16.00: Manisa – Diyarbakır (3. Lig)
19.00: Amed – 24 Erzincan (2. Lig)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.