Misli.com’a kilitleniyoruz!

Kocaelispor ile Sarıyer arasında bu akşam 19.00’da başlayacak olan maçı 2 ve 3. Lig’in isim sponsoru Misli.com yayınlayacak. Masaüstü bilgisayarlar ve cep telefonu uygulaması üzerinden izlenebilecek olan maça yoğun ilginin olacağı düşünülüyor. Kocaelispor – Sarıyer maçı ile birlikte pazar gününün programında ayrıca şu maçlar Misli.com’dan yayınlanacak.

MİSLİ.COM BUGÜNÜN YAYINLARI

19.00: Kocaelispor – Sarıyer (2. Lig)

15.00: Mardin Büyükşehir – Tokat (3. Lig)

15.30: Ankara Demir – Şanlıurfa (2. Lig)

15.30: Etimesgut – Bodrum Bld. (2. Lig)

15.30: Kastamonu – Karacabey (2. Lig)

15.30: Ankara Demir – Şanlıurfa (2. Lig)

15.30: 1922 Konya – Sakarya (2. Lig)

15.30: Turgutluspor – Kırşehir (2. Lig)

15.30: Ankara Demir – Şanlıurfa (2. Lig)

16.00: Sancaktepe – Hekimoğlu (2. Lig)

16.00: İnegöl – Zonguldak Kömür (2. Lig)

16.00: Kırklareli – Sivas Bld. (2. Lig)

16.00: Manisa – Diyarbakır (3. Lig)

19.00: Amed – 24 Erzincan (2. Lig)