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19 Eyl 2020 - 14:08- Spor G: 19 Eyl 2020 - 14:10

23 futbolcunun lisansı çıktı

Kocaelispor’da yenilenmiş kadrosu ile sahaya adım atıyor. Dün gündüz itibari ile 23 futbolcunun lisansı çıkarıldı. Lisansı çıkarılan futbolculardan geçen sezondan 10 futbolcu takımda kalırken 13 futbolcu yeşil siyahlı renkler için evet dedi. İşte son model Kocaelispor!
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KOCAELİSPOR 2020-2021 KADROSU (LİSANSI ÇIKARILAN)

İÇ TRANSFER

Doğukan Kaya - Kaleci

Semih Karadeniz – Sağ Bek

Erdinç Karakaş – Sol Bek

Taha Batuhan Yayıkcı – Sol Stoper

Kemal Can Aydemir –Sağ Stoper

Mesut Özdemir – Ön Libero

Onur Öztonga – Stoper – Ön Libero

Serdar Ümit Deniz – Merkez Orta Saha

Talha Mayhoş – 10 Numara – Kanat Forvet

Mervan Yusuf Yiğit – Santrafor – Kanat Forvet

 

DIŞ TRANSFER

Numan Çürüksu – Stoper (Kaptan)

Bayram Olgun - Kaleci

İsmet Yumakoğulları - Kaleci

Bahri Can Avcı – Sağ Bek

Gökhan Meral – Sol Bek

Haşim Arda Sarman - Stoper

Cerem Talha Dinçer - Kanat Forvet

Dilaver Güçlü - Kanat Forvet – 10 numara

Hakan Demirci – Kanat Forvet (Altay Kiralık)

Yiğitali Bayrak – 10 Numara –Merkez Orta Saha

Aydın Karabulut – Kanat Forvet

Bahattin Köse - Santrafor

Batuhan Er– Santrafor

19 Eyl 2020 - 14:08 - Spor

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