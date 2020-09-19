23 futbolcunun lisansı çıktı

KOCAELİSPOR 2020-2021 KADROSU (LİSANSI ÇIKARILAN)
İÇ TRANSFER
Doğukan Kaya - Kaleci
Semih Karadeniz – Sağ Bek
Erdinç Karakaş – Sol Bek
Taha Batuhan Yayıkcı – Sol Stoper
Kemal Can Aydemir –Sağ Stoper
Mesut Özdemir – Ön Libero
Onur Öztonga – Stoper – Ön Libero
Serdar Ümit Deniz – Merkez Orta Saha
Talha Mayhoş – 10 Numara – Kanat Forvet
Mervan Yusuf Yiğit – Santrafor – Kanat Forvet
DIŞ TRANSFER
Numan Çürüksu – Stoper (Kaptan)
Bayram Olgun - Kaleci
İsmet Yumakoğulları - Kaleci
Bahri Can Avcı – Sağ Bek
Gökhan Meral – Sol Bek
Haşim Arda Sarman - Stoper
Cerem Talha Dinçer - Kanat Forvet
Dilaver Güçlü - Kanat Forvet – 10 numara
Hakan Demirci – Kanat Forvet (Altay Kiralık)
Yiğitali Bayrak – 10 Numara –Merkez Orta Saha
Aydın Karabulut – Kanat Forvet
Bahattin Köse - Santrafor
Batuhan Er– Santrafor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.