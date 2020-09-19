Taha Yalçıner ya da Ferhat Çulcuoğlu

8 numara pozisyonunda oynayan iki futbolcudan birisinin hafta arasında transfer edilebileceği gelen haberler arasında. Geride bıraktığımız sezon Samsunspor forması ile şampiyonluk yaşayan Ferhat Çulcuoğlu ile Akhisaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Taha Yalçıner’in isimleri yönetimin masasında duruyor. Bu futbolculara temasın resmileşmesi Sarıyer ya da hem Sarıyer hem de Manisa maçlarının akıbetleri ile de yakından ilgili.
ÇOK KARİYERLİLER
33 yaşındaki Ferhat Çulcuoğlu 1. Lig’de 144 maçta 18, 2. Lig’de 240 maçta 18, 3. Lig’de de 34 maçta 2 gol attı. 33 yaşındaki Taha Yalçıner ise Süper Lig’de 57 maç, 1. Lig’de de 220 maça çıktı. Her iki futbolcunun da Kocaelispor’a ciddi katkı sağlayacağı düşünülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.