Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
19 Eyl 2020 - 14:09- Spor G: 19 Eyl 2020 - 14:11

Taha Yalçıner ya da Ferhat Çulcuoğlu

Sezonu bu akşam oynayacağı Sarıyer maçı ile açacak olan Kocaelispor dış transferde iki futbolcuyu gündemine aldı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

8 numara pozisyonunda oynayan iki futbolcudan birisinin hafta arasında transfer edilebileceği gelen haberler arasında. Geride bıraktığımız sezon Samsunspor forması ile şampiyonluk yaşayan Ferhat Çulcuoğlu ile Akhisaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Taha Yalçıner’in isimleri yönetimin masasında duruyor. Bu futbolculara temasın resmileşmesi Sarıyer ya da hem Sarıyer hem de Manisa maçlarının akıbetleri ile de yakından ilgili.

ÇOK KARİYERLİLER

33 yaşındaki Ferhat Çulcuoğlu 1. Lig’de 144 maçta 18, 2. Lig’de 240 maçta 18, 3. Lig’de de 34 maçta 2 gol attı. 33 yaşındaki Taha Yalçıner ise Süper Lig’de 57 maç, 1. Lig’de de 220 maça çıktı. Her iki futbolcunun da Kocaelispor’a ciddi katkı sağlayacağı düşünülüyor.

19 Eyl 2020 - 14:09 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
23 futbolcunun lisansı çıktı mask
23 futbolcunun lisansı çıktı
Dev ekrandan yayın var mask
Dev ekrandan yayın var
Misli.com’a kilitleniyoruz! mask
Misli.com’a kilitleniyoruz!
Sporda risk yönetimi ustalık gerektirir mask
Sporda risk yönetimi ustalık gerektirir
Antalya’nın Covid kabusu kısa sürdü mask
Antalya’nın Covid kabusu kısa sürdü
Güneşli günler devam ediyor mask
Güneşli günler devam ediyor
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
İzmit Halil Sezai’yi istemedi! mask
İzmit Halil Sezai’yi istemedi!
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı mask
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! mask
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu!
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı! mask
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı!
İsmail Yüksek’e helâl olsun mask
İsmail Yüksek’e helâl olsun

GALERİ

"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL