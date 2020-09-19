Sarıyer iskeleti korudu

İskeletini koruyan ve 11 futbolcu transfer yapan takımın başında bir dönem Kocaeli Birlikspor’u da çalıştırmış, Beşiktaş’ın ve Milli takımın eski futbolcularından Ahmet Yıldırım bulunuyor. Yıldırım pandemi sezonunda Kastamonuspor’a 2. Lig Play-Off’u oynatmıştı.
İÇ TRANSFER
Adem Koçak
Ali Türkan
Barış Memiş
Bertuğ Özgür Yıldırım
Bertul Kocabaş
Emirhan Akdemir
Erdi Yokuşlu
Furkan Yaman
Hüsnü Başkurt
Mahmut Bilir
Mehmet Ali Deniz
Mustafa Akın
Ozan Solak
Şaban Özel
Ümit Can Yıldız
Yaşar Acer
DIŞ TRANSFER
Fatih Gül – Nazilli Belediye
İlyas Çakmak – Kastamonu
Mehmet Cansın Çiçek – Tarsus
Mehmet Menderes Önkuzu – Gümüşhane
Ozan Tahtaişleyen – Sancaktepe
Nuri Terliksiz – Vanspor
Oğuz Yıldırım – Ankaraspor
Okan Demir – Ankaraspor
Ömer Bozan – Mamak FK
Savaş Yılmaz – Nevşehir Belediye
Volkan Pala – Artvin Hopa
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.