Sarıyer iskeleti korudu

İskeletini koruyan ve 11 futbolcu transfer yapan takımın başında bir dönem Kocaeli Birlikspor’u da çalıştırmış, Beşiktaş’ın ve Milli takımın eski futbolcularından Ahmet Yıldırım bulunuyor. Yıldırım pandemi sezonunda Kastamonuspor’a 2. Lig Play-Off’u oynatmıştı.

İÇ TRANSFER

Adem Koçak

Ali Türkan

Barış Memiş

Bertuğ Özgür Yıldırım

Bertul Kocabaş

Emirhan Akdemir

Erdi Yokuşlu

Furkan Yaman

Hüsnü Başkurt

Mahmut Bilir

Mehmet Ali Deniz

Mustafa Akın

Ozan Solak

Şaban Özel

Ümit Can Yıldız

Yaşar Acer

DIŞ TRANSFER

Fatih Gül – Nazilli Belediye

İlyas Çakmak – Kastamonu

Mehmet Cansın Çiçek – Tarsus

Mehmet Menderes Önkuzu – Gümüşhane

Ozan Tahtaişleyen – Sancaktepe

Nuri Terliksiz – Vanspor

Oğuz Yıldırım – Ankaraspor

Okan Demir – Ankaraspor

Ömer Bozan – Mamak FK

Savaş Yılmaz – Nevşehir Belediye

Volkan Pala – Artvin Hopa