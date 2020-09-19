Geç oldu temiz oldu

Pandemi sezonunda liderliğini açık ara sürdürürken liglerin ertelenmesi ile bir bakıma şampiyonluktan olan Kağıtspor’a hakkı, BandırmaBasketbol’un ING Süper Ligi’nden çekilmesi, Fethiyespor’un ise Süper Lig’e alınması ile verildi. Kulüpten yapılan açıklamada “ Kocaeli halkına yakışır şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. 2020-2021 sezonunda ’da şehrimizi basketbolda en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.