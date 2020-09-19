Geç oldu temiz oldu

Pandemi sezonunda liderliğini açık ara sürdürürken liglerin ertelenmesi ile bir bakıma şampiyonluktan olan Kağıtspor’a hakkı, BandırmaBasketbol’un ING Süper Ligi’nden çekilmesi, Fethiyespor’un ise Süper Lig’e alınması ile verildi. Kulüpten yapılan açıklamada “ Kocaeli halkına yakışır şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. 2020-2021 sezonunda ’da şehrimizi basketbolda en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerine yer verildi.