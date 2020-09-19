Belediye Derince’nin rakibi Arnavutköy

Silivri Stadı’ndaki maç bugün saat 16.00’da başlayacak ve mücadeleyi Ankara’dan Özer Özden yönetecek. Sarı lacivertli ekibimizde 5 futbolcu hastalıkları nedeni ile forma giyemeyecek. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu “Zorlu bir maçın bizi beklediğini düşünüyorum. Hava ve saha şartları her ne kadar oyun düzenimizi olumsuz etkileyecek olsa da futbolcularımın kalitesinden hiçbir şüphem yok. İstanbul’a 3 puan için geldik” ifadelerine yer verdi.