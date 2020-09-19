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19 Eyl 2020 - 14:11- Spor G: 19 Eyl 2020 - 14:13

Gölcükspor, Çarşamba sınavında

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor genç ve yenilenmiş kadrosu ile görücüye çıkacak.
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Tunahan Akdoğan’ın talebeleri ilk maçında Samsun temsilcisi bugün Çarşambaspor’u konuk edecek. Gölcük Şirinköy Stadı’ndaki mücadele saat 16.00’da başlayacak ve karşılaşmayı Manisa’dan Şevket Teker yönetecek. Deneyimli teknik adam Akdoğan “Son yaptığımız transferlerle kadromuzu güçlendirdik. Koşan, maçtan hiç kopmayan bir takım olacağız. İlk maçlar önemlidir. 3 puanla sezona –Merhaba- demek istiyoruz” dedi.

19 Eyl 2020 - 14:11 - Spor

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