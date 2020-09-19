Darıca, Karadeniz’den 3 puanla dön!

Eksik futbolcunun bulunmadığı ekibimiz maçını oynadıktan sonra yine Pegasus’a ait 21.10 uçağı ile dönüş yapacak. Transfer yasaklısı takımınen önemli avantajı futbolcuların bir birini iyi tanıyor olması. Darıca’nın yeni teknik adamı Ender Alkan “Karadeniz deplasmanları her zaman zordur. Ancak futbolcularımız zor başaracak güçte. Maça iyi hazırlandık ve inanıyorum ki şehre galibiyet ile döneceğiz” dedi.