Darıca, Karadeniz’den 3 puanla dön!

Eksik futbolcunun bulunmadığı ekibimiz maçını oynadıktan sonra yine Pegasus’a ait 21.10 uçağı ile dönüş yapacak. Transfer yasaklısı takımınen önemli avantajı futbolcuların bir birini iyi tanıyor olması. Darıca’nın yeni teknik adamı Ender Alkan “Karadeniz deplasmanları her zaman zordur. Ancak futbolcularımız zor başaracak güçte. Maça iyi hazırlandık ve inanıyorum ki şehre galibiyet ile döneceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.