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20 Eyl 2020 - 00:00- Siyaset G: 19 Eyl 2020 - 15:09

İYİ Parti’de bugün kurultay var

İYİ Parti’nin bugün yapılacak olan kurultayında Kocaeli teşkilatından 30 üst kurul delegesi ve 3 doğal delege oy kullanacak

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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İYİ Parti il ve ilçe kongrelerini tamamladı, sıra büyük kurultayda. İYİ Parti'nin 2'nci Olağan Kurultayı, "Millet bizi çağırıyor" sloganıyla bugün Ankara Altınpark'ta gerçekleştirilecek. Kurultay koronavirüs tedbirleri kapsamında açık havada ve seyircisiz olarak yapılacak. Kurultay sırasında Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulanacak, katılımcıların kurallara uyup uymadığı ise sürekli denetlenecek.

150 KABİN KURULACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek olan kurultayda gereken tüm önlemler alındı. Büyük kurultayda delegeler, az sayıdaki görevli ve basın mensuplarının dışında kimsenin alınmayacağı kurultayda, yığılmaları önlemek amacıyla oy verme işlemleri için 40'ın üzerinde sandık ve 150 kabin kurulacak.

ÇARŞAF LİSTE DÜŞÜNÜLÜYOR

Kurultayda, Genel Başkanlık ile 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak. Mevcut Genel Başkan Meral Akşener'in şu an itibarıyla tek aday olduğu kurultayda, GİK ve MDK üyelerinin belirlenmesinde "çarşaf liste" yönteminin uygulanması düşünülüyor. 1379 kurultay delegesi bulunan İYİ Parti'de, genel başkanlığa aday olabilmek için 70 delegenin imzası gerekiyor. Kocaeli teşkilatlarından 30 üst kurul delegesi büyük kurultayda oy kullanacak. Ayrıca Kocaeli Milletvekili İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Genel İdare Kurulu (GİK) Cumali Durmuş ve Kurucular Kurulu Üyesi Ruhittin Sönmez doğal delege olarak oy kullanacak.

“ÇOK GÜZEL BİR KURULTAY GERÇEKLEŞECEK”

Gerçekleşecek olağan Kurultay ile ilgili olarak İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Genel Başkanımız Meral Akşener ile il başkanları olarak üç buçuk saat bir toplantı gerçekleştirdik. Bütün yetkiyi il başkanlarına verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok güzel bir kurultay gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 500’e yakın bir GİK aday adayı var, çok güzel bir kurultay gerçekleşecek” ifadelerine yer verdi.

KOCAELİ’DEN OY KULLANACAK ÜST KURUL DELEGELERİ

Şanbaz Yıldız

Nusret Acur

Pelin Çoştur Filiz

Burak Uluköylü

Hüseyin Gündüz

İsmail Aynacı

Metin Savaş Sulu

Cahit Sürüm

Mehmet Şerif Uzunal

Haluk Tamyüksel

AyşerRüzgar

Orhan Kılıçsoy

Hilal Kübra Altınay

Emin Yılmaz

Ercüment Şahin

Salih Recep Şirin

Şaban Ufuk

Güzin Alparslan Tatlı

Pelin Dönge

Nihal Kupşi

Fatih Kürşat Demir

Sinan Yıldız

Ersin Özyılmaz

Kaan Dilmen

Dicle Akın

Yaşar Kardeş

Ahmet Murat Metin

Çağlar Özer

Ahmet Yusuf

Cenk Erbil

20 Eyl 2020 - 00:00 - Siyaset

Muhabir Serkan Üldeş

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