İYİ Parti’de bugün kurultay var

İYİ Parti il ve ilçe kongrelerini tamamladı, sıra büyük kurultayda. İYİ Parti'nin 2'nci Olağan Kurultayı, "Millet bizi çağırıyor" sloganıyla bugün Ankara Altınpark'ta gerçekleştirilecek. Kurultay koronavirüs tedbirleri kapsamında açık havada ve seyircisiz olarak yapılacak. Kurultay sırasında Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulanacak, katılımcıların kurallara uyup uymadığı ise sürekli denetlenecek.
150 KABİN KURULACAK
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek olan kurultayda gereken tüm önlemler alındı. Büyük kurultayda delegeler, az sayıdaki görevli ve basın mensuplarının dışında kimsenin alınmayacağı kurultayda, yığılmaları önlemek amacıyla oy verme işlemleri için 40'ın üzerinde sandık ve 150 kabin kurulacak.
ÇARŞAF LİSTE DÜŞÜNÜLÜYOR
Kurultayda, Genel Başkanlık ile 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak. Mevcut Genel Başkan Meral Akşener'in şu an itibarıyla tek aday olduğu kurultayda, GİK ve MDK üyelerinin belirlenmesinde "çarşaf liste" yönteminin uygulanması düşünülüyor. 1379 kurultay delegesi bulunan İYİ Parti'de, genel başkanlığa aday olabilmek için 70 delegenin imzası gerekiyor. Kocaeli teşkilatlarından 30 üst kurul delegesi büyük kurultayda oy kullanacak. Ayrıca Kocaeli Milletvekili İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Genel İdare Kurulu (GİK) Cumali Durmuş ve Kurucular Kurulu Üyesi Ruhittin Sönmez doğal delege olarak oy kullanacak.
“ÇOK GÜZEL BİR KURULTAY GERÇEKLEŞECEK”
Gerçekleşecek olağan Kurultay ile ilgili olarak İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Genel Başkanımız Meral Akşener ile il başkanları olarak üç buçuk saat bir toplantı gerçekleştirdik. Bütün yetkiyi il başkanlarına verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok güzel bir kurultay gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 500’e yakın bir GİK aday adayı var, çok güzel bir kurultay gerçekleşecek” ifadelerine yer verdi.
KOCAELİ’DEN OY KULLANACAK ÜST KURUL DELEGELERİ
Şanbaz Yıldız
Nusret Acur
Pelin Çoştur Filiz
Burak Uluköylü
Hüseyin Gündüz
İsmail Aynacı
Metin Savaş Sulu
Cahit Sürüm
Mehmet Şerif Uzunal
Haluk Tamyüksel
AyşerRüzgar
Orhan Kılıçsoy
Hilal Kübra Altınay
Emin Yılmaz
Ercüment Şahin
Salih Recep Şirin
Şaban Ufuk
Güzin Alparslan Tatlı
Pelin Dönge
Nihal Kupşi
Fatih Kürşat Demir
Sinan Yıldız
Ersin Özyılmaz
Kaan Dilmen
Dicle Akın
Yaşar Kardeş
Ahmet Murat Metin
Çağlar Özer
Ahmet Yusuf
Cenk Erbil
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.