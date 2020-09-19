“Esnafın beklentilerine cevap verecektir”

Gölcük Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Faruk Hikmet Kesgin, 21 Eylül’de açılacak olan okullar için açıklamada bulundu. Esnafın ekonomik olarak rahatlayacağını ifade eden Kesgin, konu ilgili şu açıklamada bulundu; “Okulların açılması, piyasadaki küçük esnafın bir yıldır beklediği kırtasiye, okul kıyafeti ve okula yönelik iş yapan esnafın beklentilerine önemli oranda cevap verecektir. Pandemi nedeniyle küçük esnaf, gerçekten bir daha aynı sıkıntıları yaşarsa çoğu işletme, kapanmaya maruz kalacaktır.

“UMARIM İYİ BİR SÜRECE DÖNÜŞÜR”

Koronavirüs sürecinin sona ermesi, tüm esnaflarımızın işlerinin açılmasında etkili olacaktır. Pandemi sürecinin başladığı ilk günden itibaren esnafımızın işleri, gerçekten olumsuz etkilenmişti. Halen de bu durumun devam ettiğini görebiliyoruz. Umarım bu süreç, ülkemiz ve dünya için iyi bir sürece dönüşür.”