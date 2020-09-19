GEBKİM Vakfı eğitimde hedefini büyüttü

Avrupa Birliği’nin Erasmus Akreditasyon Belgesi’ne başvuracak olan GEBKİM MTAL’de şimdilerde hummalı bir hazırlık çalışması var. GEBKİM MTAL öğretmen ve öğrencilerine Avrupa kapısını aralayacak olan bu prestijli Akreditasyon Belgesi sayesinde AB’deki okullarla işbirliği ve iletişim artarken pek çok projenin de hayata geçirilmesi mümkün olacak. GEBKİM Vakfı ve GEBKİM MTAL eğitimcileri, Uluslararası Proje Danışmanlarının eşliğinde düzenlenen Yönetim Çalıştayı’nda stratejik hedeflerinin yanı sıra öncelikli projelerini belirledi.

AVRUPA’YA ULAŞACAK

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, seçilmiş öğretmen ve öğrencileri ile Avrupa Birliği’nin eğitim kategorisindeki en prestijli başvurularından biri olan Erasmus Akreditasyon Belgesi’ni almak için başvuru hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Erasmus Akreditasyonu sayesinde GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin adı Kocaeli ve Türkiye sınırlarını da aşıp Avrupa’ya ulaşacak.

İŞBİRLİĞİ YAPMAK

Erasmus Akreditasyon Belgesi; eğitim kurumlarının proje başvurularını kolaylaştırmaya, yükseköğretim kurumlarının bir araya gelerek işbirliği yapmalarına ve eğitim alanındaki kurum ve kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Avrupa’da proje başvurusu yapabilmelerine, hibe alabilmeleri için proje başvurularında network oluşturmaya imkân tanıyor. Böylece Avrupa’daki okullar akreditasyon belgesi olan okul ve yükseköğretim kurumlarıyla ortak hibe projeleri gerçekleştirmek ve işbirliği yapmak için adımlar atıyorlar. GEBKİM MTAL, Erasmus Akreditasyon Belgesi’ni almaya hak kazandığında GEBKİM Vakfı’nın geniş vizyonu çerçevesinde pek çok projenin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

STRATEJİK HEDEFLER

Avrupa Birliği’nden akreditasyon alma hedefi çerçevesinde GEBKİM MTAL’nin Uluslararası Proje Danışmanları, GEBKİM Vakfı temsilcileri ve GEBKİM MTAL eğitimcilerinin katılımıyla bir Yönetim Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda okulun durum analizi yapılarak stratejik hedefleri ve öncelikli projeler belirlendi.

İŞBİRLİĞİ VE ORTAK PROJELER

Erasmus Akreditasyon Belgesi’nin alınmasıyla birlikte AB tarafından finanse edilecek eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda projelerin hayata geçirilmesi, Avrupa Birliği’nden mesleki ve teknik okullarla işbirliği ve ortak projeler yapılması, GEBKİM MTAL öğretmen ve öğrencilerinin Avrupa ülkelerine gitmeleri ve aynı şekilde Avrupa’dan öğretmen ve öğrencilerin ülkemize gelmeleri ile bilgi alışverişinin artması mümkün olacak. GEBKİM Vakfı, öğretmen ve öğrencilerinin Avrupa Birliği’ndeki gelişmeleri yakından izlemeleri ve yapılan çalışmaların bir parçası olmaları için okuldaki İngilizce eğitimine de özel önem veriyor.