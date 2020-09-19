Darıca’nın ulaşım sorununu büyük ölçüde rahatlatacak Cengiz Topel Caddesi’nde de yol yapım çalışmaları yoğun bir tempoyla devam ediyor. Bölge trafiğini rahatlatacak olan Cengiz Topel’de çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında şimdiye dek 320 metre uzunluğunda 1000 metreküp taş duvar imalatı yapıldı. 2 bin 50 metreküp kazı çalışması yapılan projede kazı regraj çalışmaları halen devam ediyor. Elektrik ve yağmursuyu hattı yapımı da devam eden projede, caddenin yol genişletme ve taş duvar imalatı tamamlandı. 24 metre genişliğe çıkarılacak projede 2 gidiş, 2 dönüş ve 1 parklanma şeridi bulunuyor. Yol üstyapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 8 bin 200 ton pmt, 6 bin 400 ton asfalt, 5 bin metrekare parke ve 4 bin metre bordur kullanılacak.
Darıca’da trafik rahatlayacak
Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde ekipler yoğun mesai harcayarak çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.