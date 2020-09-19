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19 Eyl 2020 - 15:25- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 15:27

Darıca’da trafik rahatlayacak

Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde ekipler yoğun mesai harcayarak çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor
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Darıca’nın ulaşım sorununu büyük ölçüde rahatlatacak Cengiz Topel Caddesi’nde de yol yapım çalışmaları yoğun bir tempoyla devam ediyor. Bölge trafiğini rahatlatacak olan Cengiz Topel’de çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.  Çalışmalar kapsamında şimdiye dek 320 metre uzunluğunda 1000 metreküp taş duvar imalatı yapıldı. 2 bin 50 metreküp kazı çalışması yapılan projede kazı regraj çalışmaları halen devam ediyor. Elektrik ve yağmursuyu hattı yapımı da devam eden projede, caddenin yol genişletme ve taş duvar imalatı tamamlandı. 24 metre genişliğe çıkarılacak projede 2 gidiş, 2 dönüş ve 1 parklanma şeridi bulunuyor.  Yol üstyapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 8 bin 200 ton pmt, 6 bin 400 ton asfalt, 5 bin metrekare parke ve 4 bin metre bordur kullanılacak.

19 Eyl 2020 - 15:25 - Gündem

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