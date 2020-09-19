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19 Eyl 2020 - 15:27- Asayiş G: 19 Eyl 2020 - 15:30

Kartepe’de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartepe'de bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 434 gram esrar ele geçirilir kenevin arka kısmında bulunan yapıda gerçekleştirilen detaylı aramalarda uyuşturucu yetiştirilmek üzere hazırlanmış bölme tespit edildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucuKartepe ilçesinde bir şahısın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şahısın adresine düzenlenen operasyonda evin içerisinde değişik yerlere zulalanmış olarak 1 kilo 434 gram esrar ele geçirilirken devam eden aramalarda evin arka kısmında bulunan kapalı bir yapı içerisinde kenevir yetiştirmek için yapılmış çok sayıda düzenek, aydınlatma, ısı ve havalandırma aparatlarının da bulunduğu bir imalathane ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Ev ve evin arka kısmında bulunan yapıda gerçekleştirilen detaylı aramalarda 1 kök kenevir bitkisi, iki adet hassas terazi, bir adet vantilatör, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ısı ayarlayıcı termostat ve bir adet havalandırma motoru ve bu motora bağlı alüminyum folyodan yapılmış havalandırma boruları, kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan 4 adet farklı zirai ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç. isimli şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

19 Eyl 2020 - 15:27 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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