Erdoğan: Araç trafikleri tarihe karışacaktır

Yap-işlet-devret yöntemi ile yapılan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 5’inci kesimi olan Sevindikli-Alikahya bölümünün açılış töreni Çayırköy’de bulunan T5 tünelinin önünde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemi bağlandığı açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ValiSeddarYavuz , Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milletvekili İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile kent protokolü katıldı.

“ KOCAELİ VE SAKARYA’YA KADAR UZANAN BÜYÜK BİR PROJEDİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze- İzmit Kavşağı kesimini video konferans ile katıldığı törende açtı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun öneminden baseden Erdoğan şu ifadelere yer verdi; “Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul’un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya’ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016’dan bu yana peyderpey açıyoruz. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir.İstanbul İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü’yle birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir.

“ARAÇ TRAFİKLERİ TARİHE KARIŞACAKTIR”

Yol 2X4’tür yani dört gidiş dört geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz. Ancak bu şekilde yollara sahipseniz medeniyet yarışında sizi kolay kolay kimse yakalayamaz. Tabi bu durum aynı zaman da İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Bayram tatili gibi dönemlerde araç trafikleri tarihe karışacaktır.

“598 MİLYON LİRAYI BULACAKTIR”

Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır. Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir. Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz.”

“YILLIK 595 MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK”

Erdoğan’dan sonra konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Kuzey Marmara Otoyolu Gebze-İzmit Kesimi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Marmara’daki trafik yükünü hafifleten 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu’nu açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nde inşa edilen otoyol, İstanbul ve köprülerdeki trafiği azaltmıştır. Şehir içine girmeden transit geçiş sağlamıştır. 57.4 kilometrelik Gebze-İzmit arasının açılmasıyla D-100 ve TEM otoyolu için yeni bir yol oluşturmuş oluyoruz.Yıllık 595 milyon liralık tasarruf sağlanacak.Lojistik anlamda çok önemli bir geleceğe hazırlanıyoruz. Dev bir proje olmasının ötesinde bir basamak seviyesindedir. 5A-5B uydularımızı kısa sürede uzaya göndereceğiz.