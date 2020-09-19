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19 Eyl 2020 - 15:48- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 15:57

Kural ihlali yapan 235 kişiye ve 3 iş yerine para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 235kişiye ve 3 iş yerine idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 18 Eylül günü yapılan kontrollerdebin 696 iş yeri denetlenirken 18 bin 850 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 17 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye,sosyal mesafe kuralına uyulmayan 1 işyerine, ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye ve maske takmadığı için 212 kişiye olmak üzere toplam 235 kişiye ve 3 iş yerine idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

19 Eyl 2020 - 15:48 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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