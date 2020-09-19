Kural ihlali yapan 235 kişiye ve 3 iş yerine para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 18 Eylül günü yapılan kontrollerdebin 696 iş yeri denetlenirken 18 bin 850 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 17 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye,sosyal mesafe kuralına uyulmayan 1 işyerine, ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye ve maske takmadığı için 212 kişiye olmak üzere toplam 235 kişiye ve 3 iş yerine idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.