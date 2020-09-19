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19 Eyl 2020 - 16:02- Siyaset G: 19 Eyl 2020 - 16:04

CHP’li gençlerden salgın tedbirleri ile aşure dağıtımı

CHP’li gençlerin düzenlediği geleneksel aşure etkinliğine vatandaşların ilgisi büyük oldu. Sağlık tedbirleri alınarak yapılan etkinlikte vatandaşlar CHP’li gençlere teşekkür etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Zeki Karakadılar ve yönetimi, Muharrem ayı sonrasında gerçekleştirdiği geleneksel aşure dağıtım etkinliğini bu yıl İzmit Fethiye Caddesi’nde düzenledi. Salgın tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde düzenlenen etkinliğe CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Derince İlçe Gençlik Kolu Başkanı Ali Demir, CHP İzmit Gençlik Kolu Başkanı Ahmet Sefa Aşkın ve partinin önde gelen birçok ismi de katılarak aşure dağıtımında gençlere destek verdi.

VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ

CHP’li gençlerin Fethiye Caddesi’nde dağıtımını gerçekleştirdiği 5 bin adet aşure dakikalar içerisinde tükendi. Aşure dağıtımına büyük ilgi gösteren vatandaşlar CHP’lilere hayır duaları eşliğinde teşekkür etti. Etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Zeki Karakadılar, “Paylaşmanın en çok ihtiyaç duyulduğu pandemi döneminde sağlık tedbirlerini alarak düzenlediğimiz etkinliğimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Bu zor günleri hep birlikte dayanışmayı sürdürerek atlacağız” dedi.

19 Eyl 2020 - 16:02 - Siyaset

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