Karamürsel’de Gaziler Günü kutlandı

Pandemi kuralları altında yapılan törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı. Gün dolayısıyla ayrıca İlçe Müftülüğü tarafından merkez camiinde şehitler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Törene Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Cumhuriyet Savcısı İrfan Deniz Çapkın, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan ile daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.