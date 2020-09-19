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19 Eyl 2020 - 16:20- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 16:27

Durdu Küçükçolak'tan 4 gündür haber alınamıyor

Karamürsel'de ikamet eden ve 4 gündür haber alınamayan 39 yaşındaki Durdu Küçükçolak’tan her yerde aranıyor
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Karamürsel'de ikamet eden Durdu Küçükçolak'tan 4 gündür haber alınamıyor. Balıkçılık yapan ve evli olan Küçükçolak'ın en son 4 gün önce 2 arkadaşıyla balık tutmaya gittiği öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan kardeşi Orhan Küçükçolak, ‘Abim bir yere gideceği zaman mutlaka eşine bilgi verirdi, hatta benimle her zaman konuşur, gittiği yeri bana da söylerdi. Şu zamana kadar böyle bir şey yapmadı. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp olduğunu belirttim. Ama şu ana kadar hiçbir yerden bir şey çıkmadı. Kardeşimi gören, duyan varsa lütfen 0544 377 90 79 numaralı telefona haber vermelerini rica ediyorum’ dedi.

19 Eyl 2020 - 16:20 - Gündem

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