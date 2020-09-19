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19 Eyl 2020 - 16:51- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 16:54

KOİDER üyelerinden eğitime tam destek

KOİDER üyeleri eğitimci Esra Ülçetin’in çocuklar için hazırladığı Minik Haritacı kitabının lansmanında bir araya geldi
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Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER), pandemi sürecinin ardından yeniden çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz akşam Covid 19 için tüm önlemlerin alınarak , DoubleTreeBy Hilton Kocaeli avlusunda toplanan dernek üyeleri, eğitimci Esra Ülçetin’in çocuklar için hazırladığı Minik Haritacı kitabının lansmanını gerçekleştirdi.

TONY BUZAN’DAN İLHAM ALDI

Özel Seymen Koleji anaokulu müdürü Esra Ülçetin, yaptığı konuşmada okul öncesi çağda uygulanmayan bir çalışma hazırladığını, bu çalışmayı yaparken, MIND MAP (Zihin Haritası) kitabının mucidi Tony Buzan’dan ilham aldığını belirterek kitabın içeriğini üyelere aktardı. Zihin Haritası’nın eğitim ve öğrenme süreçlerinden günlük hayattaki tüm zihinsel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede kullanılan bir teknik olduğunu sözlerine ekledi. 

PTT KARGO SPONSOR

Ülçetin’in ardından söz alan Okuma Sanatı Kulübü Kurucusu Tülay Yanıkoğlu Yazıcı; kitabın kırsal kesimlere dağıtımında PTT Kargonun sponsor olduğunu belirterek kitabı gönderdikleri yerlerden bahsetti. Desteklerinden ötürü Koider Başkanı Nilgün Yılmaz adına diktikleri ağacın sertifikasını takdim etti. Konuşmaların ardından alınan karar ile birlikte KOİDER sponsorluğunda kırsal kesimlerdeki anasınıfını çağındaki yüzlerce öğrenci için yüzlerce kitap bağışı gerçekleştirildi.

19 Eyl 2020 - 16:51 - Gündem

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