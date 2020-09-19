Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
19 Eyl 2020 - 19:51- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 19:54

Sağlık Bakanlığı 19 Eylül corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı.

mask

Türkiye’nin günlük corona virüsü verileri açıklandı. Son 24 saatte yapılan 97 bin 416 testle birlikte toplam test sayısı 9 milyon 173 bin 694’e ulaştı. Bugün bin 538 vaka tespit edildi, vaka sayısı 301 bin 348’e çıktı. Can kaybı da 68 artarak 7 bin 445’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 432

Verilere göre bin 312 hasta daha iyileşti, toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 266 bin 117’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7, ağır hasta sayısı da bin 432 oldu.

“BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM”

Güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının en büyük mücadelesinin ağır hastaları iyileştirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Bakan Koca, “Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim” dedi.

DÜN BİN 771 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın 18 Eylül verilerine göre bin 771 vaka tespit edilmiş, 62 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 60 hasta sağlığına kavuşmuştu.

19 Eyl 2020 - 19:51 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOİDER üyelerinden eğitime tam destek mask
KOİDER üyelerinden eğitime tam destek
Karamürsel’de Gaziler Günü kutlandı mask
Karamürsel’de Gaziler Günü kutlandı
Darıca’da trafik rahatlayacak mask
Darıca’da trafik rahatlayacak
“Esnafın beklentilerine cevap verecektir” mask
“Esnafın beklentilerine cevap verecektir”
Körfez Radar Caddesi yenilendi mask
Körfez Radar Caddesi yenilendi
Çocuklar çok eğlendi mask
Çocuklar çok eğlendi
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
İzmit Halil Sezai’yi istemedi! mask
İzmit Halil Sezai’yi istemedi!
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı mask
Engelli kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! mask
Dilovası Belediyesi’nde rüşvet operasyonu!
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı! mask
Tecavüz skandalının zanlısı belediye personeli çıktı!
İsmail Yüksek’e helâl olsun mask
İsmail Yüksek’e helâl olsun

GALERİ

"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi! mask
Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL