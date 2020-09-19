Türkiye’nin günlük corona virüsü verileri açıklandı. Son 24 saatte yapılan 97 bin 416 testle birlikte toplam test sayısı 9 milyon 173 bin 694’e ulaştı. Bugün bin 538 vaka tespit edildi, vaka sayısı 301 bin 348’e çıktı. Can kaybı da 68 artarak 7 bin 445’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 432

Verilere göre bin 312 hasta daha iyileşti, toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 266 bin 117’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7, ağır hasta sayısı da bin 432 oldu.

“BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM”

Güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının en büyük mücadelesinin ağır hastaları iyileştirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Bakan Koca, “Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim” dedi.

DÜN BİN 771 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın 18 Eylül verilerine göre bin 771 vaka tespit edilmiş, 62 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 60 hasta sağlığına kavuşmuştu.